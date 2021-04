Euro2020: seleção mantém “quartel-general” em Budapeste

A seleção portuguesa de futebol, campeã europeia em título, manteve a instalação do ‘quartel-general’ em Budapeste durante o Euro2020, confirmou esta semana à agência Lusa fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa das ‘quinas’ já tinha revelado em janeiro de 2020 o local de permanência durante a competição, que foi adiada para entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, devido à pandemia de covid-19.

A chegada à capital húngara está prevista para 10 de junho, depois de receber Israel, no dia anterior, no derradeiro jogo particular antes da competição, segundo disse o selecionador Fernando Santos.

Na mesma entrevista à Rádio Renascença, Fernando Santos apontou ainda 20 de maio para a data da convocatória final, antes de a seleção portuguesa defrontar a Espanha, também em jogo particular, em 04 de junho.

No Grupo F do Euro2020, Portugal vai disputar dois jogos em Budapeste, frente à seleção húngara, em 15 de junho, e à França, atual campeã do mundo, na reedição da final do Euro2016, em 23 de junho. Pelo meio, vai defrontar a Alemanha, no dia 19 de junho, em Munique.

Os jogos em Budapeste não vão ter restrição de público, enquanto os encontros marcados para Munique vão estar limitados a 14.500 espetadores.

A fase final do Euro2020 vai ser disputada em 11 cidades de 11 países, com arranque no Estádio Olímpico de Roma, com o embate entre Itália e Turquia, e a fase final no Estádio de Wembley, em Londres, onde vão ser disputadas as meias-finais e a final.