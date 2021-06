Euro2020: Polónia de Paulo Sousa começa a perder

A Polónia, comandada pelo treinador português Paulo Sousa, entrou hoje da pior forma no Euro2020, ao perder por 2-1 com a Eslováquia, em encontro do Grupo E, disputado em São Petersburgo, na Rússia.

O guarda-redes Wojciech Szczesny, aos 18 minutos, na própria baliza, e Milan Skriniar, aos 64, marcaram os golos dos eslovacos, enquanto Karol Linetty faturou, aos 46, para os polacos, que jogaram com 10 desde os 62, por expulsão de Grzegorz Krychowiak.

A primeira ronda do agrupamento completou-se com o embate entre a Espanha, campeã europeia em 1964, 2008 e 2012, e a Suécia, com um empate.