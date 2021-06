Euro2020: o sábado de todas as complicações

Este sábado do Euro2020 em futebol ‘baralhou’ um pouco as contas de apuramento nos grupos E e F, com derrota de Portugal frente à Alemanha e empates ‘consentidos’ por França e Espanha, ante adversários mais acessíveis.

Com o 4-2 em Munique, Portugal caiu para terceiro lugar do grupo e fica por enquanto a fazer contas para a repescagem dos melhores terceiros – um quadro em que nada ainda está clarificado.

Mesmo a Hungria, goleada pelo campeão europeu na primeira jornada, ‘reentra’ contas do Grupo F, depois de impor um empate, 1-1, aos gauleses, atuais campeões do Mundo.

Pior que França e Portugal está a Espanha, no grupo E, onde nem mesmo o facto de jogar em casa, em Sevilha, ajuda: hoje, novo empate, agora 1-1 com a Polónia de Paulo Sousa.

A Suécia, vencedora frente à Eslováquia na véspera, ganha alguma vantagem no grupo, mas todas as quatro equipas continuam com possibilidade de apuramento direto, sem esperar pelos ‘melhores terceiros’.

Em Munique, a tarefa dos lusos era imensa e desta vez a ‘estrelinha’ não apareceu. Mas até começou bem, com o golo de Cristiano Ronaldo, numa jogada rapidíssima de contra-ataque.

Num ápice, os portugueses, a defender na sua área, chegaram à baliza adversária, onde Diogo Jota serviu Cristiano Ronaldo, que só teve de encostar, aos 15 minutos. O goleador nascido na Madeira chega aos três golos no torneio e fica cada vez mais próximo do recorde mundial de Ali Daei – só faltam dois.

O que parecia uma bela tarde para as cores lusas em Munique começou a ‘virar pesadelo’ com dois autogolos, de Ruben Dias (35) e Raphael Guerreiro (39).

Na segunda parte, a ‘Mannschaft’ apontava para a goleada, com os golos de Havertz (51) e Gosens (60), antes de Portugal atenuar um pouco os números, com 4-2, apontado por Diogo Jota aos 67, com assistência de Cristiano Ronaldo.

Antes, em Budapeste, a Hungria provara que afinal não era tão ‘macia’ como se chegou a pensar e que também equaciona seriamente em continuar na prova.

Fiola marcou aos 45 minutos para a Hungria e Griezmann aos 66 para a França, primeira equipa a chegar aos quatro pontos no grupo, já ‘com um pé’ nos oitavos de final.

Para o grupo E, a Polónia, de Paulo Sousa, redimiu-se da inesperada derrota com a Eslováquia e ‘arrancou’ um empate à Espanha, adiando o seu destino para o jogo com a Suécia.

Já a Espanha, com o segundo empate no torneio, não tem mais margem de erro e terá mesmo de conseguir melhor do que tem feito, quando defrontar a Eslováquia.

Alvaro Morata marcou a meio da primeira parte para a Espanha, aos 25 minutos, e aos 54 o ‘inevitável’ Lewandowski fixou o resultado.