Euro2020: o empate entre suíços e galeses que dá jeito aos italianos

A Suíça e o País de Gales empataram hoje 1-1, em jogo da primeira jornada do grupo A do Euro2020 de futebol, disputado no Estádio Olímpico de Baku, deixando a Itália isolada na frente.

Após uma igualdade sem golos na etapa inicial, os helvéticos adiantaram-se no marcador aos 49 minutos, por intermédio de Breel Embolo, mas a equipa galesa empatou aos 74, através de Kieffer Moore (na foto acima).

Após a primeira jornada do grupo A, a Itália, que venceu na sexta-feira a Turquia por 3-0, no encontro inaugural da prova, lidera com três pontos, sendo seguida por Suíça e País de Gales, com um, e pela Turquia, sem pontos.