Euro2020: Marcelo diz que seleção jogou muito bem mas faltou sorte

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que a seleção portuguesa de futebol “jogou muito bem”, sobretudo na segunda parte do jogo com a Bélgica, mas “faltou aquele bocadinho de sorte” para vencer em Sevilha, Espanha.

O chefe de Estado falava aos jornalistas no final do jogo entre a seleção portuguesa, campeã em título, hoje afastada nos oitavos de final do Euro2020, ao perder com a Bélgica por 1-0, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

“Tivemos alguma sorte em 2016. Além de jogarmos bem, tivemos sorte. Aqui [em Sevilha] jogámos bem, sobretudo na segunda parte, mas não tivemos sorte. Tenho pena”, lamentou Marcelo Rebelo de Sousa, sobre um desfecho “ingrato” do jogo.

Um golo de Thorgan Hazard, aos 42 minutos, selou o triunfo dos ‘diabos vermelhos’, líderes do ‘ranking’ da FIFA.