Euro2020: laranja mecânica nos quartos

Os Países Baixos venceram hoje a Áustria por 2-0, em jogo da segunda jornada do Grupo C do Euro2020 de futebol, e são a terceira seleção a garantir o apuramento para os oitavos de final do torneio.

A jogar em ‘casa’, em Amesterdão, os Países Baixos adiantaram-se no marcador aos 11 minutos, através de Memphis Depay, de penálti, com o defesa Denzel Dumfries a ampliar a vantagem, aos 67, fazendo o seu segundo golo na prova.

Com esta vitória, os Países Baixos somam seis pontos e, para além de garantirem o apuramento para os ‘oitavos’, tal como Itália e Bélgica, asseguram também o primeiro lugar no grupo, enquanto o segundo vai ser decidido entre a Ucrânia e a Áustria, que somam ambas três pontos e se defrontam na última jornada.

Já a Macedónia do Norte, que fecha a fase de grupos com os Países Baixos, está em último, sem nenhum ponto somado, e já não tem hipótese de seguir em frente na competição.