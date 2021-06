Euro2020: França bate Alemanha com autogolo de Hummels

A França, campeã mundial e vice-campeão europeia em título, venceu a Alemanha por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo F do Euro2020, disputado na Allianz Arena, em Munique.

Um autogolo de Mats Hummels, aos 20 minutos, selou o triunfo dos comandados de Didier Deschamps.

Após a primeira ronda, Portugal, que venceu a Hungria por 3-0, lidera o agrupamento, com os mesmos três pontos dos gauleses, enquanto a Alemanha, próxima adversária da equipa das ‘quinas’, no sábado, em Munique, está a zero, como os magiares.