Euro2020: bilhetes para Portugal-Bélgica já estão à venda

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quinta-feira que os bilhetes para o jogo entre Portugal e Bélgica, a contar para os oitavos de final do Euro 2020, já estão disponíveis.

De acordo com uma nota oficial enviada ao BOM DIA, os ingressos que garantem entrada no La Cartuja Stadium, estádio do Sevilha, foram postos à venda às 12h00 de hoje.

A mesma nota indica que devido ao número de bilhetes ser limitado, cada utilizador só poderá reservar até quatro lugares.

Recorde-se que Portugal e Bélgica têm encontro marcado no próximo domingo, 27 de junho, para decidirem quem passa aos quartos de final do Euro2020.