Euro tão fraco só em 2002

O euro negociava esta segunda-feira abaixo do valor do dólar, a um nível que não era registado desde 2002, quando começou a circular, sob pressão da crise energética que ameaça levar a Europa à recessão.

Às 16h30 (hora de Lisboa), o euro perdia 0,84% e seguia a 0,9941 dólares, o nível mais baixo desde 2002.

O dólar tem vindo a reforçar-se beneficiando da política monetária da Reserva Federal (Fed), que iniciou há meses uma subida das suas taxas de juro e deverá continuar a subi-las, o que torna os investimentos em dólares mais atrativos.

Com a economia norte-americana menos afetada pela guerra na Ucrânia do que a Europa, a Fed tem mais margem de manobra para agir do que os bancos centrais de países europeus.

A valorização do dólar faz com que as importações sejam mais caras, nomeadamente as de matérias-primas como o petróleo, cujo preço é fixado em dólares, acentuando a inflação que atinge consumidores e empresas.

“A Europa está a preparar-se para um novo encerramento do gasoduto Nord Stream 1 no fim do mês”, disse à AFP Craig Erlam, analista da Oanda.

Na sexta-feira, o grupo russo Gazprom anunciou a suspensão do fornecimento de gás entre 31 de agosto e 02 de setembro para “manutenção” do gasoduto, o levou a uma nova subida do preço do gás europeu (contrato de futuros de TTF holandês) que atingiu hoje 295 euros por MWh, perto do níveis máximos registados nos primeiros dias da invasão russa da Ucrânia.

A libra esterlina também segue debilitada.

“Tem sido um ano mau para a libra, que está a cair, mesmo em relação ao euro, apesar de o Banco da Inglaterra ter subido as suas taxas de juro em todas as reuniões” desde o final de 2021, lembram analistas da OFX.

Com uma libra a valer 1,1764 dólares, a moeda britânica está no seu nível mais baixo desde o início de 2020, nos primeiros meses da pandemia de covid-19.