Euro inicia semana em queda

O euro caiu esta segunda-feira, face ao dólar, pela segunda sessão consecutiva, ficando abaixo dos 1,13 dólares, numa altura em que os investidores estão atentos à covid-19 e aos dados de emprego, esperando-se uma semana mais agitada.

Pelas 18:09 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1286 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, seguia a 1,1316 dólares.

O euro também caiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa cambial de referência do euro em 1,1355 dólares.

A expansão da nova variante da covid-19, a Ómicron, continua a impactar os mercados, com países como a Alemanha a avaliarem as medidas para travar a propagação do vírus face ao elevado número de infeções.

Este domingo, mais de 2.200 voos foram cancelados nos Estados Unidos devido a perturbações relacionadas com a pandemia de covid-19 e agravadas por ventos fortes, inundações e tempestades de neve.