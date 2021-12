Euro de futsal: escolhidos os jogadores que vão tentar renovar o título

O Selecionador Nacional de futsal, Jorge Braz, anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para o Campeonato da Europa Países Baixos 2022, que será disputado entre os dias 19 de janeiro e 6 de fevereiro, nas cidades de Amesterdão e Groningen.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: André Sousa (SL Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas);

Fixos: André Coelho (FC Barcelona), João Matos (Sporting CP) e Tomás Paçó (Sporting CP);

Fixo/Ala: Afonso (SL Benfica);

Alas: Bruno Coelho (Napoli Futsal), Pany (Sporting CP), Pauleta (Sporting CP) e Tiago Brito (SC Braga/AAUM);

Ala/Pivô: Fábio Cecílio (SC Braga/AAUM)

Universal: Erick (Sporting CP);

Pivôs: Cardinal (Sporting CP) e Zicky (Sporting CP).

Recorda-se que a equipa das Quinas é atual detentora do troféu que conquistou na Eslovénia em 2018 e venceu no passado mês de outubro o Campeonato do Mundo Lituânia 2021.