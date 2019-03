Euro2020: Ucrânia arrisca perda de pontos

De acordo com o “Mais Futebol”, a FIFA está a ponderar uma penalização pontual à seleção ucraniana. Em causa está o processo de naturalização do jogador Júnior Morais, que se estreou pelo seu novo país no empate a zero frente a Portugal.

Segundo o artigo 7º dos Estatutos da FIFA “um atleta que adquira uma nova nacionalidade só pode representar a referida seleção se tiver vivido continuamente pelo menos cinco anos, depois de atingidos os 18 anos, no território da respetiva federação”. No entanto, sabe-se que Júnior Moraes apenas contabilizou quatro anos e oito meses ininterruptos na Ucrânia, ao serviço do Shakhtar Donetsk. O atleta chegou ao país em 2012, mas em 2017 rumou aos chineses Taijin Teda. Apesar da curta estadia na China (quatro meses), a deslocação interrompeu o ciclo de cinco anos exigido pela FIFA.

Recorde-se que a Ucrânia é líder do Grupo B da competição com 4 pontos, fruto de um empate contra Portugal e de uma vitória frente ao Luxemburgo.

Júnior Moraes foi utilizado em ambas as partidas, e pode custar à seleção ucraniana duas derrotas na secretaria, alterando as contas do grupo.