Eurico Brilhante Dias vai ser líder parlamentar do PS

O líder do PS, António Costa, propôs que Eurico Brilhante Dias assuma as funções de líder parlamentar socialista, sucedendo a Ana Catarina Mendes, e que João Torres seja secretário-geral adjunto do PS.

Segundo fontes socialistas, estes nomes foram avançados por António Costa numa reunião com o novo Grupo Parlamentar do PS.

João Torres, antigo líder da JS, vai suceder no cargo de secretário-geral adjunto a José Luís Carneiro, que assumirá as funções de ministro da Administração Interna no XXIII Governo Constitucional.

Já Ana Catarina Mendes, que deixa a liderança da bancada do PS, vai ser ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

Eurico Brilhante Dias foi secretário de Estado para a Internacionalização, enquanto João Torres desempenhou as funções de secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor.

Membro do atual Secretariado Nacional do PS, depois de ter feito parte do “núcleo duro” político das direções lideradas por António José Seguro entre 2011 e 2014, Eurico Brilhante Dias foi eleito deputado socialista nas últimas eleições legislativas pelo círculo de Leiria.

É doutorado e mestre em Ciências Empresariais pelo ISCTE e licenciado em Gestão de Empresas pelo ISLA Lisboa – atual Universidade Europeia de Lisboa.

João Torres, licenciado em engenharia civil, foi já vice-presidente da bancada socialista na anterior legislatura, e foi candidato a deputado do PS nas últimas eleições legislativas pelo círculo eleitoral do Porto.