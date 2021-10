Euclides e as suas reflexões

Euclides, matemático Grego (325-265, antes de Cristo), o grande matemático e geómetra da antiguidade, porventura o matemático mais lido de sempre, com a sua obra prima “Os Elementos”, que encetou os grandes pilares da Geometria, hoje chamada de Geometria Euclidiana, começou por estudar a teoria dos números usando medidas de comprimento fixas.

Uma das suas demonstrações matemáticas mais simples e elegante foi a de que o conjunto dos números primos é infinito, ou seja, que não existe um número primo maior que todos os demais. Sempre que encontramos um, podemos encontrar um outro maior. Os números primos são os números que não têm divisores.

O Teorema Fundamental da Aritmética sustenta que todos os números inteiros podem ser decompostos num produto de números primos, sendo esta decomposição única a menos de permutações dos fatores. Exemplo: 18 = 2 * 3 * 3. Outro Exemplo: 54 = 2 * 3 * 3 * 3.

Quando decompomos números em fatores primos podemos encontrar alguns com uma grande quantidade de fatores, um exemplo disso é: 432 = 2 * 2 * 2 * 2 * 3 * 3 * 3.

Mas esquecendo, e pondo de lado, a ordem dos factores primos, lembremos que só existe uma decomposição em factores primos para cada inteiro.

Quantos divisores tem um número?

Quando escrevemos a decomposição prima em forma de potências é fácil determinar quantos divisores tem um número. A única coisa que devemos fazer é somar uma unidade para cada expoente e multiplicar os resultados.

O Máximo Divisor Comum (em Inglês chamado por vezes “highest common factor” ou “greatest common factor”) é uma das ferramentas mais importantes da aritmética.

Vamos aprender a calcular.

Uma das maneiras é recorrendo à factoração em primos. Mas note-se que este método é caro do ponto de vista computacional, por não ser fácil. MDC (a, b) = produto dos primos que ocorrem na fatoração em primos de a e b, elevados ao seu expoente mais baixo. Por exemplo, 1440 = 2 ^ 5 · 3 ^ 2 · 5, 1512 = 2 ^ 3 · 3 ^ 3 · 7, portanto MDC (1440, 1512) = 2 ^ 3 · 3 ^ 2 = 72.

Normalmente recorre-se ao Algoritmo de Euclides para encontrar o MDC.

O Algoritmo Euclidiano aparece no Livro VII em ‘Os Elementos’ de Euclides, escrito por volta de 300 antes de Cristo. É um dos algoritmos matemáticos mais antigos. É também um dos mais aplicáveis.

Se um inteiro “d” divide ambos os inteiros “a” e “b”, então para qualquer quociente inteiro “q”, ele divide “a – qb”. Em particular, se “d” é o maior divisor de “a” e “b” e “r” é o resto (garantido pelo algoritmo de divisão) após divisão de “a” por “q”, então d também divide r.

Por outro lado, se “d” divide “b” e “d”, então divide “r = a − qb”, e portanto “d” também divide “a”. Sendo assim, o MDC (a,b) também é o maior divisor comum de “b” e “r”.

Esta é a essência do algoritmo euclidiano. Substituímos um par de inteiros “a” e “b” por um par menor de inteiros “b” e “r” e iteramos o processo até alcançarmos o menor par possível de inteiros.

Este último parágrafo anterior pode parecer complicado, e talvez seja. Mas quando vemos a aplicação prática deste algoritmo com alguns exemplos, vemos o quão simples, e fácil de mecanizar, ele é.

Quando o MDC=1, dizemos que os números são: “primos entre si” ou que “se dão bem”.

Um outro conceito importante é o de Mínimo Múltiplo Comum (MMC): com aplicações fundamentais, tais como o “problema das rodas dentadas”, a “sincronização dos planetas que orbitam”, “o problema de saber quantas pessoas convidar ou de dividir as coisas em seções menores” e a preciosa “manipulação de frações com denominadores diferentes”.

Também é fácil de se aprender a calcular o MMC, vendo alguns exemplos, e mecanizando o processo, que é bem simples. Mas, se estivermos à rasca, podemos sempre lembrar-nos que o MMC de dois números inteiros é o valor do produto desses dois números inteiros a dividir pelo seu MDC.

Por exemplo, MMC(6,8)=24, pois seis vezes oito são quarenta e oito que a dividir por MDC(6,8)=2 resulta em 24.

Note-se que apesar de o MMC(a,b) ser chamado de “mínimo” ele é sempre maior que “a” e do que “b”. Mas a lista de múltiplos comuns de vários números é, obviamente, infinita. O MMC calcula o menor número nessa lista.

Note-se que dois números consecutivos são sempre primos entre si, ou seja, têm sempre MDC=1.

Será que conseguimos provar isso, matematicamente, sem recorrermos a Deus?

Muitos matemáticos pensam que os números primos são os tijolos atómicos de tudo o que existe. Será que também acreditamos nessa teoria? Se tudo o que existe é de natureza matemática e lógico-cognitiva, talvez isso seja mesmo verdade, e os números primos sejam a natureza fundamental e última de todas as coisas.

