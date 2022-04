EUA voltam a celebrar o Dia de Portugal

Após impedimento de dois anos pela pandemia, a celebração do Dia de Portugal regressa à cidade de New Bedford, no estado de Massachusetts, nos EUA, entre 3 e 5 de junho.

Depois de dois anos sem se realizarem os festejos do dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o Massachusetts volta a receber as celebrações nacionais.

Na passada edição, conflitos que nada tiveram a ver com o festival começaram perto do recinto da festa. A organização deste ano preferiu então alterar a localização do evento para que fosse mais confortável para os vendedores e para as famílias.

“O evento vai decorrer no recinto do Senhor da Pedra como planeámos há dois anos”, referiu Dulce Matos, que preside à comissão da festa. “A minha expetativa é ter um ambiente seguro para que as pessoas se sintam à vontade para trazer os seus filhos e os seus pais idosos, sabendo que estarão num ambiente seguro. Decidimos mudar nossa localização para esse fim”, como refere o The Herald News.

Dulce, que lidera a Comissão do Dia de Portugal desde 2018, afirmou ainda que a sua equipa espera que esta medida ajude a reduzir algumas das pesadas despesas associadas à celebração, que podem custar dezenas de milhares de dólares.

As festividades deste ano começarão na sexta-feira, 3 de junho, com um pequeno desfile partindo da Igreja da Imaculada Conceição às 18h00, em direção ao Clube Senhor da Pedra. Seguir-se-á uma cerimónia de inauguração presidida pelo Cônsul de Portugal em New Bedford, Rogério Lopes, e um programa de palestras com representantes eleitos e membros da Comissão do Dia de Portugal.

O festival de três dias deverá misturar comidas tradicionais, artesanato regional, dança e música. Paulo Carvalho e a Edge Band farão a animação na noite de abertura.

No sábado e no domingo, as tardes serão repletas de atividades infantis e apresentações folclóricas. Os cantores Cátia Furtado e Anthony Morais sobem ao palco no sábado à noite. A cantora Rosa Maria e a banda Os Capitalistas encerram a animação na noite de domingo.

As celebrações terminam no dia 10 de junho às 18h30, com o hastear da bandeira portuguesa na Câmara Municipal de New Bedford.

