EUA: Portugal leva 23 atletas aos Mundiais de atletismo

Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico do triplo salto, lidera a lista dos 23 portugueses convocados para os Mundiais de atletismo, a disputar em Eugene, nos Estados Unidos.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) confirmou a presença de 23 atletas nos campeonatos do mundo, que vão ser disputados entre 15 e 24 de julho, repescando a meio-fundista Mariana Machado, do Sporting de Braga, através do ‘ranking’ e excluindo a maratonista Solange Jesus, que vai disputar os Europeus em Munique.

A sexta maior delegação lusa de sempre em Mundiais – superada pelos 30 em Atenas1997, pelos 29 em Berlim2009, pelos 25 em Sevilha1999 e pelos 24 em Estugarda1993 e Daegu2011 –, iguala a representação em Tóquio1991, Gotemburgo1995 e Osaka2007.

Além de Pichardo, campeão olímpico e vencedor da Liga de Diamante em 2021, destacam-se na seleção portuguesa Patrícia Mamona, medalha de prata no triplo em Tóquio2020, João Vieira, quarto nos 50 km marcha dos últimos Jogos Olímpicos e vice-campeão do mundo em Doha2019, Auriol Dongmo, detentora da melhor marca do ano no lançamento do peso (20,43 metros) e quarta em Tóquio2020, e Inês Henriques, a última campeã do mundo lusa, em Londres2017 nos 50 quilómetros marcha, que se vai apresentar nas distâncias de 20 e 35.

João Vieira, o único medalhado em Doha2019, vai tornar-se no atleta português com mais presenças na competição (12) na estreia dos 35 em Mundiais, juntamente com Rui Coelho, enquanto Inês Henriques vai ter a companhia de Sandra Silva e Vitória Oliveira nesta distância. A recordista nacional Ana Cabecinha e Carolina Costa são as outras participantes nos 20 quilómetros marcha.

A representação feminina volta a estar em maioria na seleção lusa, com 16 atletas, entre as quais se incluem Lorene Bazolo (100 e 200 metros), Cátia Azevedo (400 metros), Vera Barbosa (400 metros barreiras), Marta Pen (1.500 metros), Mariana Machado (5.000 metros), Evelise Veiga (salto em comprimento), Jessica Inchude (lançamento do peso) Liliana Cá (lançamento do disco) e Irina Rodrigues (lançamento do disco).

No setor masculino, além de Pichardo e Vieira, Portugal vai estar representado por Isaac Nader (1.500 metros), Tsanko Arnaudov (lançamento do peso), Tiago Pereira (triplo salto), Leandro Ramos (lançamento do dardo) e Rui Coelho (35 quilómetros marcha).

Tal como em Tóquio2020, Portugal volta a falhar a presença na maratona, distância com mais atletas presentes (52), apesar de Solange Jesus ter alcançado a marca de qualificação, em Paris, em 02:29.04 horas, em 03 de abril, assegurando a presença nos campeonatos da Europa.

Os Mundiais de atletismo de 2022 vão ser disputados em Eugene, no estado norte-americano do Oregon, entre 15 e 24 de julho.

Portugal soma 21 medalhas em Mundiais de atletismo, seis das quais de ouro, por Rosa Mota, na maratona, em Roma1987, por Fernanda Ribeiro, nos 10.000 metros, e Manuela Machado, na maratona, em Gotemburgo1995, por Carla Sacramento, nos 1.500 metros, em Atenas1997, por Nelson Évora, no triplo, em Osaka2007, e Inês Henriques, nos 50 marcha, em Londres2017.

Nas 17 presenças, os atletas lusos subiram ainda 16 vezes ao pódio, conquistando sete medalhas de prata e nove de bronze.

