EUA: nenhuma marca exportou mais que a BMW em 2020

O grupo alemão BMW voltou a liderar em 2020, pelo sétimo ano consecutivo, as exportações de automóveis nos Estados Unidos com 218.820 unidades num valor superior a 8.900 milhões de dólares (cerca de 7.300 milhões de euros).

Na fábrica de Spartanburg, na Carolina do Sul, a BMW fabricou no ano passado 361.365 veículos, dos quais 218.820 foram vendidos fora das fronteiras dos Estados Unidos, dos quais cerca de 218.000 foram montados na segunda metade do ano devido à paralisação da atividade provocada pela covid-19, indicou num comunicado o fabricante alemão de automóveis.

Cerca de 13% da produção foi das variantes híbridas ‘plug-in’ dos dois veículos mais populares da fábrica dos Estados Unidos, o BMW X3 xDrive30e (23.000 unidades) e o X5 xDrive45e (24.000 unidades).

Segundo o grupo BMW, esta produção recorde de modelos elétricos tem sido possível porque, desde 2015, a fábrica de Spartanburg produz baterias de alta tensão para este tipo de veículo.

Os cinco principais países para os quais essa fábrica exportou foram a China (23,3% do total), Alemanha (12,9%), Coreia do Sul (7,8%), Canadá (6%) e Rússia (5,3%).

A principal rota marítima é o Porto de Charleston (190.000 veículos foram exportados por esta via em 2020), sendo os restantes exportados através de outros cinco portos do sudeste do país, enquanto mais de 12.000 veículos deixaram os Estados Unidos por caminho-de-ferro.

Spartanburg faz parte da rede mundial de produção do grupo BMW desde 1994, e produz atualmente cerca de 1.500 veículos por dia, exportando mais de dois terços dos seus modelos para clientes em 125 mercados.

A carteira de produtos inclui os cinco modelos de SUV (o X3, X4, X5, X6 e X7), quatro modelos Motorsport X e dois modelos híbridos X plug-in.

A capacidade de produção anual da fábrica, que emprega mais de 11.000 pessoas, é de até 450.000 veículos.