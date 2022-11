EUA: Moscovo não quer saber se o mundo passa fome

A Rússia “não se importa” que o mundo passe fome, segundo o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, que se referiu à suspensão por Moscovo na participação do acordo de exportação de cereais ucranianos.

“Qualquer decisão de Moscovo contra o acordo é basicamente uma declaração de que não se interessa. Moscovo não quer saber que o mundo possa passar fome. Moscovo não quer saber se as pessoas passam fome”, disse repetidamente Ned Price aos jornalistas, denunciando as ações da Rússia, que agravam, considerou, a crise alimentar global.

O responsável afirmou-se particularmente alarmado com o aumento dos preços dos alimentos em todo o mundo, já entendido como resultado da incerteza em torno do acordo.

Os comentários do porta-voz dos EUA surgem na sequência de o Centro Conjunto de Coordenação, encarregado do acordo internacional sobre a exportação de cereais ucranianos no Mar Negro, ter anunciado a suspensão de todos os movimentos de carga.

O acordo, que foi suspenso no sábado pela Rússia em resposta a tiros contra a sua frota no Mar Negro, fora assinado em Istambul em 19 de julho para durar quatro meses e visava evitar uma grave crise alimentar, particularmente em África.

Permitiu a exportação de quase 10 milhões de toneladas de cereais ucranianos, que se encontravam presos nos portos ucranianos desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, em 24 de fevereiro.