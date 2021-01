EUA já têm um novo Presidente

O democrata Joe Biden tomou esta quarta-feira posse como 46.º Presidente dos EUA após ter feito o juramento de funções perante o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, nas escadas do Capitólio, em Washington.

Joe Biden, que sucede a Donald Trump após ter vencido as eleições presidenciais de 03 de novembro, prestou juramento na escadaria oeste do Capitólio, numa cerimónia sob um forte dispositivo de segurança, após o violento ataque ao Congresso perpetrado por uma multidão de apoiantes do antigo líder do país.

“É um novo dia para a América”, escreveu Biden, 78 anos, três horas antes da posse como Presidente, na sua conta da rede social Twitter, momentos depois de ter assistido a uma cerimónia religiosa em Washington, acompanhado da mulher, Jill, e de Kamala Harris, que também toma hoje posse como sua vice-Presidente.