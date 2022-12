EUA extraditam emigrante procurado pela justiça portuguesa

As autoridades norte-americanas extraditaram, na passada quarta-feira, Paulo J. M. Pacheco, um português de 37 anos condenado a pena de prisão por tráfico de droga nos Açores.

De acordo com o Jornal de Notícias, Paulo Pacheco terá emigrado legalmente para os EUA em 2010. No entanto, passou à condição de ilegal por, em março do ano seguinte, não ter abandonado o país.

Foi só em outubro deste ano que o português acabou detido pela polícia de Fall River, em Massachusetts. Na sequência da detenção e verificada a ordem de prisão, iniciou-se o processo de extradição.

Paulo Pacheco tinha sido condenado, em 2015, a uma pena de dois anos e cinco meses de prisão.