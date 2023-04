EUA: Congresso volta a ter grupo dedicado a Portugal

Os congressistas lusodescendentes Jim Costa e David Valadao, ambos representantes por distritos na Califórnia, relançaram o Caucus Português no Congresso norte-americano para avançar os interesses da comunidade portuguesa nos Estados Unidos.

O Congressional Portuguese Caucus, na designação em inglês, é um grupo no Congresso que tem o objetivo de “fortalecer os laços de longa data entre os Estados Unidos e Portugal”, segundo o comunicado do gabinete de Jim Costa, “incluindo um maior conhecimento das conquistas e contributos de mais de 1,5 milhões de luso-americanos”.

Jim Costa é o congressista democrata que representa o 21.º distrito da Califórnia e David Valadao é o republicano eleito pelo 22.º distrito na Câmara dos Representantes. Ambos representam regiões com enorme presença e influência de lusodescendentes, no vale central da Califórnia.

Os dois congressistas têm colaborado em iniciativas que interessam a portugueses e luso-americanos, com destaque para a legislação AMIGOS Act (Advancing Mutual Interests and Growing our Success) na sessão legislativa anterior.

A legislação, que foi aprovada no Senado e assinada pelo Presidente Joe Biden, passou a permitir aos cidadãos portugueses acesso aos vistos E-1 e E-2, direcionados a atividades de comércio e investimento nos Estados Unidos.

“A rica cultura de diversidade da América inclui gerações de luso-americanos que fazem parte do tecido desta grande nação”, disse Jim Costa sobre o relançamento do ‘Caucus’.

“Como neto de quatro emigrantes portugueses, tenho o orgulho de relançar o Caucus Português do Congresso para avançar interesses mútuos e fortalecer os laços entre os Estados Unidos e Portugal”.

David Valadao, que regressou ao congresso depois de um interregno de dois anos, sublinhou em comunicado a história e o contributo dos luso-americanos no país.

“A minha família emigrou das ilhas portuguesas dos Açores para os Estados Unidos em busca do sonho americano”, declarou. “Com mais de um milhão de pessoas de origem portuguesa a viver nos Estados Unidos, muitos partilham histórias como a da minha família”, continuou.

“Os luso-americanos deram inúmeros contributos para o nosso país e tenho orgulho de representar esta comunidade em Washington como copresidente do Caucus Português”, destacou.

Jim Costa e David Valadao são dois dos três representantes lusodescendentes no congresso norte-americano, sendo que Lori Loureiro Trahan representa o 3.º distrito de Massachusetts.

O Caucus Português no congresso inclui vários representantes que não são de origem portuguesa mas representam regiões com fortes comunidades luso-americanas ou têm interesse nos laços entre EUA e Portugal, como David Cicilline (Rhode Island), Eric Swalwell (Califórnia) ou Sheila Jackson Lee (Texas).