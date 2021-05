EUA acusam presidente turco de antissemitismo

Os EUA descreveram como “antissemitas” os comentários do Presidente turco, que classificou Israel de Estado terrorista, e apelaram a Istambul a juntar-se a Washington na procura de uma solução para o conflito em Gaza.

“A linguagem antissemita não tem lugar em lado nenhum”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em comunicado, na terça-feira, no qual também qualificou as observações de Recep Tayyip Erdogan de “repreensíveis”.

Na segunda-feira, Erdogan acusou o homólogo norte-americano, Joe Biden, de “escrever história com sangue nas mãos” por apoiar Israel. “Não existe suficiente reação internacional aos ataques de Israel desde 2008”, acrescentou, para concluir: “São assassinos, matam até bebés”.

Os Estados Unidos instaram Erdogan e outros líderes turcos “a absterem-se de comentários inflamatórios, que poderiam incitar a mais violência”, sublinhando que leva “a sério a violência que frequentemente acompanha o antissemitismo e as mentiras perigosas que o sustentam”.

Horas antes, a Casa Branca tinha insistido na necessidade de deixar a diplomacia trabalhar de forma “silenciosa” para se alcançar o “fim da violência” em Gaza.

A escalada da guerra entre os dois lados já causou a morte a mais de 210 palestinianos e a 12 israelitas, dez dias depois do início das ofensivas.

Na segunda-feira, Biden tomou pela primeira vez uma posição pública a favor de um cessar-fogo, após ter recebido pressões de membros do Partido Democrata e de outros países para desempenhar um papel mais ativo na crise no Médio Oriente.