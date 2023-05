Ainda se lembram do tempo em que discutiam com amigxs sobre o vosso medo de haver extrema-direita em Portugal (esse oásis antifascista) e vos riam na cara dizendo impossível e que estavam a exagerar?

Ainda se lembram do tempo em que discutiam com amigxs sobre o vosso medo do reforço da extrema-direita “residual” em Portugal e vos riam na cara dizendo impossível e que estavam a exagerar?

Ainda se lembram do tempo em que discutiam com amigxs sobre o vosso medo da extrema-direita eleger um deputado e vos riam na cara dizendo impossível e que estavam a exagerar?

Ainda se lembram do tempo em que discutiam com amigxs sobre o vosso medo da extrema-direita eleger várixs deputadxs e vos riam na cara dizendo impossível e que estavam a exagerar?

Vamos jogar a este joguinho até quando? Fingir que não se passa nada e que continuamos a ser um oásis antifascista protegidxs pela Constituição? Que não há cercos fascistas, que mandar o PM para o car*** no púlpito da AR é normal, que resultados de eleições são descartáveis, que criminalizar o antirracismo é normal, etc., etc.

Eu sei, eu sei, estou a exagerar.

Luísa Semedo