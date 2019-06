Etapa suíça correu mal a António Félix da Costa

António Félix da Costa (BMW) terminou este sábado em 12.º a corrida de Berna do campeonato de carros elétricos, a Fórmula E, baixando do quarto para o quinto lugar, quando falta apenas realizar uma jornada dupla, em Nova Iorque.

O piloto português arrancou do 20.º lugar para esta 11.ª prova do campeonato, mas a corrida foi interrompida depois de um múltiplo acidente logo na primeira curva, numa altura em que o português já era nono.

Após a segunda partida, Félix da Costa conseguiu recuperar algumas posições, mas ficou a dois lugares de pontuar, terminando em 12.º, apesar de ter registado a volta mais rápida da corrida.

O piloto da BMW concluiu a prova suíça a 13,917 segundos do vencedor, o francês Jean-Eric Vergne (DS), líder do campeonato, com 130 pontos.

O português manteve os 82 pontos com que partia para esta jornada, descendo do quarto para o quinto lugar do campeonato, mas mantendo hipóteses matemáticas de ainda chegar ao título, pois ainda estão 58 pontos em jogo.

Nova Iorque acolhe as duas últimas rondas, nos dias 13 e 14 de julho.