Estugarda já tem um gabinete de apoio à comunidade

Um Gabinete de Apoio Social e de Segurança Social foi inaugurado no final do mês de fevereiro, em Estugarda, com o objetivo de apoiar a comunidade portuguesa desta cidade alemã. O atendimento ao público é assegurado duas vezes por semana.

A iniciativa partiu através de um esforço conjunto entre o Consulado-Geral de Portugal em Estugarda e do Grupo de Reflexão e Intervenção – Diáspora Portuguesa Alemanha (GRI-DPA).

Numa primeira fase, o Gabinete de Apoio Social e de Segurança Social estará aberto ao público às terças e sextas-feiras, das 14 às 16 horas

Num segundo momento, o consulado e o GRI-DPA pretendem ainda contatar e “trazer ao barco” a Caritas alemã, a fim de assim garantirem a continuidade das atividades de assistência e sobretudo a formação local de futuros assistentes sociais de língua portuguesa.

Na inauguração, que decorreu a 25 de fevereiro nas instalações do consulado, estiveram presentes o Sr. Cônsul-Geral de Portugal em Estugarda, Dr. Hernán Leandro, a Adida de Segurança Social da Embaixada, Joana Pausch, o Adido Social da Embaixada, Fernando Goncalves, Manuel Campos, Maria do Céu Campos e Mário Botas, membros do GRI-DPA, funcionários consulares e convidados da comunidade local.