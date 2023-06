Estudo sobre turismo nas áreas protegidas apresentado em Braga

A Universidade do Minho e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) revelam esta quarta-feira um conjunto de soluções face aos impactos das alterações climáticas e do turismo em áreas protegidas, nomeadamente nos parques da Peneda-Gerês, Alvão e Litoral Norte. Trata-se da sessão final do projeto científico CLICTOUR, apoiado pelo Programa Norte2020, e que junta decisores, académicos e cidadãos na Escola de Economia e Gestão da UMinho, em Braga.

A abertura conta com as intervenções do vogal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), Humberto Cerqueira, e do vice-reitor para a Investigação e Inovação da UMinho, Eugénio Campos Ferreira.

Os resultados e um vídeo do CLICTOUR vão ser depois apresentados pelos investigadores Rita Sousa, do Núcleo de Investigação e Políticas Económicas (NIPE), e António Vieira, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), ambos da UMinho. O projeto durou dois anos e teve cerca de 500 mil euros de financiamento.

Após a detalhada análise turística e a identificação de incêndios florestais, da erosão costeira e de eventos extremos, entre outros, a equipa definiu agora estratégias de adaptação para um turismo resiliente às mudanças climáticas. Nos três parques estudados elencou-se também a biodiversidade da fauna e da flora e o património geológico único, que podem afirmar o desenvolvimento económico local e o turismo de base natural.

A sessão final inclui ainda às 11h15 uma mesa redonda com Marco Sousa (Turismo Porto e Norte de Portugal), Paulo Lopes (Portugal Green Walks), Alexandra Roeger (Município de Esposende) e Paula Remoaldo (Instituto de Ciências Sociais da UMinho). O encerramento é uma hora depois, pela diretora regional do ICNF, Sandra Sarmento. A entrada é livre. O projeto tem o portal clictour.pt.