Estudo quer saber como foi o seu regresso a Portugal

O estudo quer recolher experiências de regresso de portugueses do estrangeiro através de um inquérito por questionário disponível online, inserido no projeto de investigação “Expectativas e experiências de regresso dos novos emigrantes portugueses: reintegração e mobilidades (EERNEP)”, e que tem como objetivo perceber as experiências de regresso de portugueses que residiam no estrangeiro.

O inquérito insere-se no projeto de investigação “Expectativas e experiências de regresso dos novos emigrantes portugueses: reintegração e mobilidades (EERNEP)”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e desenvolvido por uma equipa com elementos do CICS.Nova.Instituto Politécnico de Leiria, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e do CIES, Iscte-Instituto Universitário de Lisboa.

O mesmo destina-se a compreender as características dos processos de regresso de emigrantes portugueses mais recentes, tendo também em conta o processo de emigração anterior. O questionário destina-se a cidadãs/os de nacionalidade portuguesa e/ou nascidos/as em Portugal com 18 e mais anos que tenham residido no estrangeiro e regressado para viver em Portugal a partir do ano 2000.

As respostas são anónimas e confidenciais – não é recolhida qualquer informação pessoal dos respondentes – e destinam-se apenas aos objetivos do projeto.

Clique aqui para participar.