Estudo encomendado pela EasyJet prevê o futuro das viagens

“Os novos passaportes vão acelerar a segurança do aeroporto, já que, como as impressões digitais e a íris, a assinatura cardíaca de cada pessoa é única”, prevê um estudo elaborado por especialistas em transporte sobre o futuro das viagens para o ano de 2070 encomendado e divulgado pela EasyJet.

Entre as futuras mudanças previstas consta ainda a multiplicação dos táxis aéreos, que poderão acabar com o transporte tradicional até aos aeroportos.

Assentos de avião sensoriais ergonómicos e biomiméticos em várias classes, e entretenimento a bordo transmitido diretamente aos olhos do passageiro através de dispositivos optoeletrónicos são outras das mudanças possíveis.

Segundo o estudo, vai ser ainda possível ter experiências de viagens no tempo, “usando trajes hápticos em locais históricos que permitam mergulhar em ambientes vivos do passado.”

E ainda experimentar locais antes de reservar as férias através de sistemas de pré-visualização. Ou realizar aventuras aquáticas a bordo de submarinos, introduzir aparelhos auditivos no idioma local e fazer novos desportos aquáticos com avanços tecnológicos.

No que toca ao alojamento, o estudo antevê hotéis subterrâneos, construídos no tecido terrestre e mais eficientes em termos energéticos, quartos de hotel inteligentes com camas pré-fabricadas, roupas de férias recicláveis e impressas em 3D.

Impressão em 3D é também o futuro da comida de hotel, para reduzir o desperdício de alimentos.