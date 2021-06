Estudo americano dá novas esperanças contra a covid-19

Quem já esteve infetado com o novo coronavírus SARS-CoV-2 ou foi vacinado contra a covid-19 pode ter desenvolvido anticorpos contra a doença para a vida toda ou durante vários anos, revela um estudo científico da Universidade de Washington, publicado na revista Nature.

De acordo com o estudo, publicado no dia 26 de maio, é a primeira vez que foram detetadas células plasmáticas protetoras na medula óssea que permanecem durante meses no organismo ou até mesmo para sempre. Este tipo de células, chamadas células B de memória, foram encontradas em pessoas que recuperaram da doença, e podem voltar a ser ativadas numa nova infeção.

O estudo da Universidade de Washington revela ainda que o nível de anticorpos cai abruptamente quatro meses após a infeção, mas pela primeira vez é demonstrado que o sistema imunitário tem capacidade para produzir mais anticorpos se for necessário.

Também as vacinas, em especial as que utilizam a tecnologia de mRNA, como as da Pfizer e da Moderna, foram capazes de produzir este tipo de células.