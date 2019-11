Estúdio português vence prémio internacional de design

Um dos vencedores dos Red Dot Design Awards de 2019, um dos mais conceituados prémios internacionais de design do mundo, foi o estúdio português, Atelier d’Alves, do Porto, que venceu na categoria “Brands and Communication”, foi divulgado.

O projeto para o “The Zero Hotel – Porto”, do grupo hoteleiro The Zero Hotels, Mainside Investements, desenvolvido pelo Atelier d’Alves, foi um dos galardoados pelo júri internacional, refere o estúdio em comunicado.

A cerimónia de entrega de prémios realizou-se na sexta-feira em Berlim, no emblemático Berlin’s Konzerthaus.

#portugalpositivo