Estudantes macaenses dão os parabéns à língua portuguesa

O Instituto Português do Oriente (IPOR) compilou centenas de vídeos realizados por alunos de Macau divulgados nas redes sociais para assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, anunciou a instituição.

O IPOR lançou o desafio “aos formandos do curso geral de PLE [português como língua estrangeira], de todos os níveis, para que elegessem a frase para eles mais tocante na língua portuguesa”, sobre a qual “deveriam ainda gravar um pequeno vídeo, contextualizando-a e aprofundando os seus sentidos”, indicou a instituição em comunicado.

O resultado traduziu-se no envio de 272 vídeos, “alguns explorando frases célebres da literatura portuguesa, outros da literatura chinesa – que os alunos traduziram para português –, e outros ainda apresentando frases compostas pelos próprios formandos, em exercícios de sensibilidade, pragmatismo ou humor”, acrescentou.

Foram feitas várias compilações dos vídeos, disponibilizadas posteriormente nas redes sociais do IPOR.

A instituição sediada em Macau e que tem como vocação prioritária promover o ensino da língua portuguesa, com uma vertente complementar focada na ação cultural, aproveitou para recordar a importância do português no contexto global e da missão da instituição.

“Sendo uma língua pluricêntrica e cada vez mais reconhecida como veículo de negócios, de relações entre países, de criação e de divulgação cultural, a língua portuguesa tem vindo a servir também propósitos de reforço da amizade entre povos de diferentes geografias”, pode ler-se na mesma nota.

Por outro lado, concluiu, “no âmbito da sua missão, e apesar das limitações impostas pela atual situação da [pandemia da] covid-19 que recomendam a limitação de celebrações com a presença física de muitas pessoas, o IPOR assinala esta data com atividades a desenvolver em contexto letivo, de acordo com os níveis de conhecimento dos seus alunos e sob coordenação dos respetivos professores”.

Fundado em 1989 pela Fundação Oriente e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, o IPOR exerce a sua atividade, além de Macau, em países como o Vietname, Tailândia e Austrália, e mais recentemente em Pequim (China), estando para breve a criação de um centro de línguas na cidade chinesa de Chengdu, somando-se ainda outra aposta num outro projeto em Nova Deli (Índia).

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) declarou, em novembro do ano passado, o dia 05 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa, mediante proposta de todos os países lusófonos apoiada por mais 24 Estados, incluindo países como a Argentina, Chile, Geórgia, Luxemburgo ou Uruguai.

A UNESCO escolheu para a efeméride a data em que há uma década se celebrava o dia da língua portuguesa e da cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O português é falado por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes, ou seja, 3,7% da população mundial.

É língua oficial dos nove países-membros da CPLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) e Macau, bem como língua de trabalho ou oficial de um conjunto de organizações internacionais como a União Europeia, União Africana ou o Mercosul.

