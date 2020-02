Estudantes de Coimbra em projeto internacional

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) está a liderar, com uma universidade finlandesa, um projeto para capacitar estudantes do Vietname e Bangladesh para o uso de tecnologias no acompanhamento de portadores de doença crónica.

Cofinanciado com verbas europeias, através do programa Erasmus+, o projeto DigiCare (Educating students for digitalized health care and coaching of their patients), com a coordenação da Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere (Finlândia), integra seis instituições universitárias e hospitalares daqueles dois países.

No âmbito do projeto, será criado um modelo educativo – Digicare model – que consistirá num conjunto de “instrumentos, ferramentas, estratégias pedagógicas e competências”, suscetíveis de “capacitar estudantes de enfermagem, professores e profissionais a acompanharem à distância doentes portadores de doenças crónicas”, explica Pedro Parreira, investigador da ESEnfC.

De acordo com Pedro Parreira, citado numa nota da ESEnfC enviada à agência Lusa, um objetivo paralelo do projeto DigiCare consiste em “aumentar a satisfação dos pacientes, usando as tecnologias da digitalização como parte do seu tratamento”, o que irá encurtar tempos de reposta, evitando inconvenientes da ida a uma consulta.

Participam no projeto, que deverá durar três anos (até 2022), pela ESEnfC, além de Pedro Parreira, Anabela Salgueiro-Oliveira, João Graveto, Paulo Costa e Beatriz Serambeque.