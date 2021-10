Estudante portuguesa encontrada sem vida na Polónia

Uma portuguesa de 23 anos, estudante de uma faculdade em Varsóvia, Polónia, no âmbito do programa Erasmus, foi encontrada morta na varanda de uma residência universitária, na quinta-feira de manhã.

A jovem de 23 anos, confirmou o JN junto de fonte oficial da universidade, era estudante de Economia na Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã. De acordo com o Núcleo de Estudantes de Economia, a vítima chamava-se Maria João Neto e era natural de Paços de Ferreira.

O corpo foi encontrado na zona exterior do rés-do-chão dos dormitórios anexos à Faculdade de Desporto de Varsóvia, em Marymonckiej, cerca das 7.50 horas locais de quinta-feira, por um funcionário. De acordo com as autoridades, citadas pela imprensa local, a estudante estaria a tentar aceder ao edifício através da varanda quando, em circunstâncias ainda por esclarecer, terá escorregado.

