Estudante português infetado em Macau

Um estudante português de 20 anos tornou-se este domingo no 20.º infetado com o novo coronavírus em Macau, anunciaram as autoridades. Macau registou uma primeira vaga de dez casos de infeção por covid-19 em fevereiro, que já tiveram alta hospitalar.

Após 40 dias sem novos casos, desde segunda-feira foram identificadas nove pessoas infetadas, o que levou as autoridades a reforçarem medidas de controlo e restrições fronteiriças.

“O doente é um residente de Macau de nacionalidade portuguesa, sexo masculino, 20 anos de idade, estudante no Reino Unido”, que viajou de Londres para Hong Kong e que entrou no território na terça-feira, segundo um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

“De momento o estado do doente é considerado normal, sem qualquer indisposição, e encontra-se internado na enfermaria de isolamento do CHCSJ [Centro Hospitalar Conde de São Januário] para tratamento”, pode ler-se na mesmo nota.

Após a identificação de novos casos desde segunda-feira, a maioria importados, Macau impôs quarentena obrigatória a todos os que chegam ao território e proibiu a entrada de trabalhadores não residentes. Em ambos os casos, apenas exclui destas medidas as pessoas oriundas de Taiwan, Hong Kong e da China continental.

Cerca de duas mil pessoas foram encaminhadas para quarentena. Só no sábado foram isoladas mais 308 pessoas, a esmagadora maioria estudantes que regressaram ao território.

Atualmente, estão 1.394 pessoas isoladas em hotéis que o Governo de Macau decidiu converter em centros de quarentena.

Desde que as autoridades reforçaram as medidas de prevenção, 14 pessoas com passaporte português ficaram sob quarentena.