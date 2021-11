Estudante português desaparecido na República Checa

Um jovem português está desaparecido desde sábado em Pilsen, na República Checa, onde frequenta o curso de Medicina.

Tomás Alcaravela, de 19 anos, está a ser procurado desde domingo pelas autoridades, depois de ter sido visto pela última vez na madrugada de sábado.

De acordo com o ISMAP, a Associação de Estudantes que representa os estudantes internacionais da Charles University, a Faculdade de Medicina de Pilsen, e que tornou público o desaparecimento, o jovem foi visto a entrar para o seu apartamento pelas 5 horas de sábado, mas, de manhã, já não estava no local.

O estudante usava uma t-shirt azul com gola em V, calças de ganga e sapatilhas pretas. As tentativas de localização do telemóvel, que emitiu três alertas, não produziram resultados, assim como as buscas nos hospitais próximos. Para esta segunda-feira está marcada uma ação coletiva organizada pelo ISMAP para procurar o jovem pela cidade de Pilsen.

Leia mais em Jornal de Notícias.