Estudante de informática de Bragança ganha prémio europeu

Ricardo Bastos, a frequentar o 3.º ano da licenciatura em Engenharia Informática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), destacou-se entre milhares de universitários europeus e sagrou-se como um dos 10 melhores no DigitALL Night Contest 2020, iniciativa promovida pela Huawei.

Depois de ter feito parte do exclusivo grupo de 15 estudantes universitários selecionado para participar na edição deste ano do Seeds for the Future da Huawei Portugal, o aluno do IPB foi desafiado a apresentar um pitch de uma ideia sobre a influência e o poder das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na melhoria da qualidade de vida na atualidade e no pós-pandemia.

Nessa sequência, Ricardo Bastos, acabou por ser premiado pelo seu curto vídeo de aproximadamente 30 segundos, gravado com recurso ao telemóvel, no qual expos a sua visão sobre as maiores dificuldades e consequências da covid-19 na sua vida e na forma de encarar o futuro em sociedade.

Tal como refere o estudante do Instituto Politécnico de Bragança, o Huawei DigitALL Night Contest 2020 “foi um evento muito amplo, onde foi possível interagir com muitos colegas de outros países”, tendo, aliás, excedido as suas expetativas “não só pelo Tech Panel, onde foram apresentados os vídeos, pelas histórias que os colaboradores da Huawei partilharam, bem como a apresentação do Huawei Student Developer Program”.