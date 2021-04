Estrelinha leonina volta a brilhar

O Sporting deu mais um passo para a conquista do título de campeão nacional de futebol, com um triunfo em Braga (1-0), graças ao golo do suplente Matheus Nunes, que manteve os ‘leões’ firmes no topo.

No jogo ‘grande’ da 29.ª jornada, os ‘verdes e brancos’ tiveram de enfrentar mais de 75 minutos com menos um elemento, devido à expulsão de Gonçalo Inácio, aos 18, mas ainda tiveram ‘forças’ para sair da ‘Pedreira’ com um triunfo.

Matheus Nunes, que já tinha decidido o dérbi com o Benfica (1-0), voltou a emergir do banco de suplentes ‘leonino’, para dar o ‘golpe’ decisivo no Sporting de Braga, aos 81 minutos, e manter a equipa de Rúben Amorim na ‘rota’ do título nacional.

Com cinco jogos para disputar, o Sporting mantém-se invicto na liderança isolada, com 73 pontos, provisoriamente com mais sete do que o FC Porto (66), segundo colocado, que na segunda-feira visita o Moreirense.

Por seu lado, o Sporting de Braga é quarto classificado, com 58 pontos, mas poderá ficar mais distante do último posto de acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, caso o Benfica (60), terceiro, vença na segunda-feira, na receção ao Santa Clara.

O Paços de Ferreira continua a ceder pontos jornada após jornada e somou hoje o quinto jogo seguido sem vencer, ao empatar 1-1 no terreno do Rio Ave, com Zé Uilton a adiantar os pacenses e Fábio Coentrão a repor a igualdade para os vila-condenses.

A equipa da ‘capital do móvel’, que tem apenas três vitórias em 12 jogos da segunda volta – uma quebra considerável face às 10 arrecadadas na primeira metade –, continua na quinta posição, com 45 pontos, mas pode ver o Vitória de Guimarães (38) aproximar-se nesta ronda, caso os vitorianos vençam o lanterna-vermelha Nacional, na segunda-feira.

Quanto ao Rio Ave, não sabe o que é vencer há sete encontros e segue perto da zona de despromoção, com 30 pontos, tendo sido inclusivamente igualado pelo Marítimo, que conquistou a terceira vitória nas derradeiras quatro rondas, diante do Boavista, por 1-0.

O iraniano Ali Alipour marcou o único tento no Estádio do Bessa, que permitiu aos madeirenses subirem ao 14.º lugar por troca com os ‘axadrezados’, que estão em 15.º, com 28 pontos.