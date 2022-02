Estreia o single “Fado para um Poeta” de Francisco Costa

Com música e letra de Francisco Costa, o “Fado para um Poeta” foi construído por altura do primeiro confinamento num contexto de pandemia e fala um pouco desse momento.

Com a direção artística de Ni Ferreirinha, Luís Barroso na Guitarra Portuguesa, Luís C. Santos à viola e Pedro Janela na captação e masterização, Francisco Costa vai estrear o seu primeiro álbum a solo em Abril de 2022, que está em processo de recolha de fundos.

Francisco Costa é um dos talentos emergentes da nova geração de intérpretes do Fado e Canção de Coimbra e integra a equipa de músicos residentes do Fado ao Centro. Da importância capital da colaboração com artistas de várias gerações do Fado de Coimbra, Francisco encontrou o seu estilo e elevou a sua voz.

“Fado para um poeta” já está disponível nas plataformas digitais.