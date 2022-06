Estrasburgo foi a outra cidade portuguesa deste fim de semana

No fim de semana em que tinha lugar nos arredores de Paris aquela que é considerada a maior festa portuguesa em Pontault-Combault, no extremo leste de França, reuniam-se portugueses e lusodescendentes para dois eventos: o encontro CIVICA dos eleitos do leste francês e a festa dos 35 anos da Associação Cultural Portuguesa de Estrasburgo (ACPS).

O encontro de autarcas de origem portuguesa organizado pela Associação CIVICA foi organizado em colaboração com a Associação Cultural Portuguesa, o que juntou muitas personalidades da comunidade portuguesa na cidade de Estrasburgo.

“No 35°aniversário da Associação Cultural Portuguesa de Estrasburgo, onde defendi a necessidade do reconhecimento por parte da nossa comunidade do papel essencial que tem o movimento associativo”, declarou o deputado Paulo Pisco, deixando um agradecimento à presidente da ACPS, Elizabete Rodrigues e desejando “longa vida à associação”.

O parlamentar destacou , no âmbito das comemorações do 35º aniversário da Associação Cultural Portuguesa de Estrasburgo, a atuação do comediantes José Cruz, “que aprecio muito pela elegância e inteligência como usa alguns dos clichés sobre a comunidade portuguesa, desmistificando-os”.

Nathalie de Oliveira, eleita nas últimas legislativas deputada pelo círculo da Europa, participou no aniversário da associação mas também no encontro da CIVICA. Quanto ao aniversário da ACPS, Oliveira insistiu que “mais de meio século desde que foram criadas as primeiras associações lusófonas de França, elas estão vivas, vivas, vivas!”.

No que respeita ao encontro CIVICA, a deputada definiu-o como “um dia de reflexão sobre a participação cívica e política dos lusofónos de França”.

Paulo Marques, vereador em Aulnay-sous-Bois, considerou o encontro como uma “oportunidade de intercâmbio com o presidente da Coletividade Europeia Alsácia, Frédéric Berry, a cônsul de Portugal Patrícia Gaspar, os deputados Paulo Pisco e Nathalie de Oliveira e o ex-Secretário de Estado Carlos Gonçalves”.

O deputado Paulo Pisco pronunciou-se igualmente sobre o encontro da estrutura de eleitos portugueses em França: “o tema principal foi a relação entre Portugal e a França. Defendi um reforço do relacionamento com os deputados da Assembleia da República para potenciar a presença portuguesa e o relacionamento bilateral”.