A forma de proceder do Governo do Luxemburgo no combate à pandemia da covid-19 é no mínimo estranha.

Que seja necessário sensibilizar a população para o cumprimento das regras de segurança parece-me uma decisão acertada mas dirigir especificamente as medidas de sensibilização a uma comunidade não é, em minha opinião, uma boa ideia. É mesmo uma decisão que, infelizmente, irá permitir todo o tipo de interpretações…