Estou com problemas na cabeça

Esta semana estava a falar com a minha mãe ao telefone, e ela disse-me que uma pessoa conhecida estava com problemas na cabeça, e eu afirmei que eu estava a passar também por um processo de problemas na cabeça há uns anos pois, estava a ficar cada vez mais calvo.

A comparação não tem grande piada, mas as pessoas riem-se, da mesma forma que se riram quando eu conto a história do funeral da minha avó, que por coincidência foi numa sexta-feira santa.

Apesar de eu ter vivido em garoto algum tempo com os meus avós, da adoração que tinha com a minha avó, o funeral ficou marcado por um momento surrealista interpretado por uma outra excelente pessoa, e portanto, nunca me esquecerei da minha avó nem do seu divertido funeral.

De maneira que muitas vezes fazemos humor com coisas estupidas e rimo-nos e fazemos rir os outros.

Entretanto, cortei o cabelo.

Pedro Guimarães