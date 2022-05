Estes são os setores que melhor pagam no Luxemburgo

O Luxemburgo é, sem surpresas, um dos países no topo da União Europeia no que ao salário médio diz respeito. Os residentes no grão-ducado auferem, em média, 64.932 euros brutos por ano.

De acordo com a RTL, que cita os dados da Statec, os setores de atividade que pior pagam são a indústria, a construção e a hotelaria.

Por outro lado, os empregos que fazem subir a média do país estão ligados aos setores da informação e comunicação, administração pública, finanças, economia e educação.

Segundo o mesmo estudo, este é o salário anual médio por setor no Luxemburgo:

Até 40.000 euros: cargos administrativos e hotelaria

Até de 50.000 euros: retalho e construção

Cerca de 50.000 euros: indústria

Cerca de 70.000 euros: saúde e serviço social

Cerca de 100.000 euros: educação, finanças e seguros.