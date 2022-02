Estes são os principais nomeados para os Óscares

O filme “O Poder do Cão”, em inglês “The Power of the Dog”, da realizadora neozelandesa Jane Campion, lidera as nomeações dos Óscares, em 12 categorias, anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

Jane Campion volta a estar nomeada para melhor realização, depois de em 1994 ter sido indicada com o filme “O piano”, que lhe valeu o Óscar de melhor argumento original.

De acordo com a lista de nomeados da 94.ª edição dos Óscares, “O Poder do Cão”, uma produção estreada na plataforma Netflix, soma 12 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Fotografia e três indicações na representação para Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee e Kirsten Dunst.

Com dez nomeações surge “Duna”, a adaptação do clássico de ficção científica de Frank Herbert por Denis Villeneuve.

O filme reúne nomeações em categorias técnicas de som e imagem, além de estar nomeado para Melhor Filme, mas Villeneuve falha uma nomeação na realização.

Com sete nomeações cada estão “Belfast”, de Kenneth Branagh, e “West Side Story”, a visão de Steven Spielberg de um musical da Broadway.

Na contagem geral de candidatos aos Óscares, destaque ainda para a presença de dois filmes não ingleses: A produção japonesa “Conduz o meu carro” e a dinamarquesa “Flee – Em Fuga”.

“Conduz o meu carro”, de Ryusuke Hamaguchi, está nomeado para quatro Óscares, nomeadamente Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Filme Internacional e Melhor Argumento Adaptado, enquanto “Flee – Em Fuga”, de Jonas Poher Rasmussen, é candidato nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Documentário e Melhor Filme de Animação.

Para o Óscar de Melhor Realização estão indicados Jane Campion, Kenneth Branagh, Paul Thomas Anderson, Ryusuke Hamaguchi e Steven Spielberg.

O designer luso-canadiano Luís Sequeira está nomeado para “Melhor Guarda-Roupa” pelo filme “Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas”, do realizador mexicano Guillermo del Toro.

O filme de del Toro soma quatro nomeações.

A categoria de Melhor Filme é, habitualmente, alargada a mais produções, estando indicados “O poder do cão”, “Belfast”, “CODA”, “Não olhem para cima”, “Conduz o meu carro”, “King Richard: Para além do jogo”, “Duna”, “Licorice Pizza”, “Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas” e “West Side Story”.

Para o Óscar de melhor ator principal estão nomeados Javier Bardem (“Being the Ricardos”), Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield (“Tick, Tick… Boom!”), Will Smith (“King Richard: Para Além do Jogo”) e Denzel Washington (“A Tragédia de Macbeth”).

Na categoria feminina surgem Jessica Chastain (“Os Olhos de Tammy Faye”), Olivia Colman (“A Filha Perdida”), Penélope Cruz (“Mães Paralelas”), Nicole Kidman (“Being the Ricardos”) e Kirsten Stewart (“Spencer”).

Para o Óscar de Melhor Filme de Animação, além de “Flee – Em Fuga”, estão indicados “Encanto”, “Luca”, “Raya e o último dragão” e “The Mitchells vs. the Machines”.

“Flee – Em Fuga” (Dinamarca), “Conduz o meu carro” (Japão), “A mão de Deus” (Itália), “Lunana: A Yak in the Classroom” (Butão) e “The Worst Person in the World” (Noruega) competem para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

A cerimónia de anúncio dos vencedores está marcada para 27 de março em Los Angeles, Califórnia.