Estes são os membros do grupo parlamentar de amizade Portugal-Andorra

“É com muita satisfação que tomei posse como membro do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Andorra, presidido pelo deputado Jorge Mendes, do PSD, e tendo como vice-presidente o meu colega do PS, José Manuel Carpinteira”, declarou esta quinta-feira nas redes sociais o deputado Paulo Pisco, eleito no círculo da emigração europeia.

Além dos deputados Jorge Mendes (PSD), José Manuel Carpinteira (PS) e Paulo Pisco, o grupo conta ainda com João Vasconcelos (BE), Anabela Rodrigues (PS), Cristina Mendes da Silva (PS), Francisco Rocha (PS), Hugo Carvalho (PS), Pedro Cegonho (PS), Alberto Machado (PSD), Carla Borges (PSD), Carlos Silva (PSD) e Cláudia Bento (PSD). Há 45 grupos parlamentares de amizade no parlamento português, entre os quais com França, Alemanha, Luxemburgo, Reino Unido e outros países com forte presença portuguesa.