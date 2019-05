Estes são os melhores países para quem quer ganhar dinheiro

O Jornal Económico distinguiu os cinco países europeus com melhores condições para quem é emigrante. Foi tido em conta a possibilidade de amealhar dinheiro, bem como as condições de trabalho e de vida que permitem ter uma experiência positiva fora do país de origem.

A Suíça surge sem surpresa na lista, uma vez que se trata historicamente de um destino de emigração. Com um salário anual médio de 54.940 euros, uma média de horas de trabalho semanal a rondar as 31 horas, e uma série de abonos este é um dos países ideias para amealhar dinheiro.

Por seu lado a Alemanha continua a ser um dos motores da Europa, principalmente no setor industrial. Com um salário mínimo a rondar os 1.234 euros mensais é também um país muito atrativo para se viver.

Mais surpreendente poderá ser a Noruega. Quem não tiver medo do frio terá uma agradável surpresa com as condições de vida deste país escandinavo. Os trabalhadores da Noruega gozam de 26 dias de férias, por ano, sendo que após os 60 anos de idade a semana laboral não pode ultrapassar as 40 horas. A média de horas de trabalho semanal é de 27,4 horas. O salário médio norueguês ronda os 5 mil euros. Para além disso o desemprego é muito baixo.

Já a Áustria destaca-se pelas condições de vida fantásticas, nomeadamente uma das taxas de criminalidade mais baixas da Europa e um dos melhores sistemas de saúde do mundo.

Nesta lista não poderia deixar de figurar o Luxemburgo. Bem conhecido dos portugueses, o grão-ducado apresenta índices invejáveis em todas as áreas, baixas taxas de desemprego e criminalidade, um salário médio de 56.806 euros por ano, e uma média de horas laborais semanais de 30 horas. Apesar do elevado custo de vida, o Luxemburgo continua a ser um dos destinos ideais da emigração.