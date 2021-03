Estes foram os pratos mais cozinhados pelos europeus confinados

Num ano em que os europeus terão passado mais tempo em casa, foram muitos aqueles que se terão dedicado mais à culinária, refere o inquérito da Fly Research conduzido em 19 países entre janeiro e fevereiro de 2021.

A maioria dos inquiridos no estudo revela ter aproveitado para se dedicar mais à cozinha (68%). E muitos até garantem “ter melhorado os dotes culinários” (64%). Em Portugal, a média de tempo passado entre cozinhados terá subido para quase três horas (2,7) desde o início do primeiro confinamento, cerca de 63 minutos a mais, comparativamente com o período pré-pandemia.

Para a maioria dos inquiridos, estes foram momentos de “partilha e ligação aos membros do agregado familiar” (55%), sendo que muitos acreditam que o ritual de se sentarem à mesa em família terá vindo para ficar (68%).

Por outro lado, também terá despertado o desejo de levar um estilo de vida mais saudável (51%) ou de adquirir novas aptidões (43%). Cerca de 62% diz-se mais confiante para experimentar novas receitas e pratos da sua autoria com maior frequência.

O inquérito revela que o bacalhau à brás foi a refeição mais confecionada em Portugal (43%), seguindo-se da bifana (37%), o arroz de pato (34,8%), o caldo verde (34%) e o cozido à portuguesa (29%).

Nos outros países inquiridos, os pratos de comida caseira mais populares foram o tradicional assado (Reino Unido e Irlanda), crepes (França), esparguete carbonara (Itália), rolo de carne (Alemanha), tortilha (Espanha), panquecas (Polónia e Hungria), hamburgueres (Rússia), sopa de beterraba (Ucrânia), almôndegas (Turquia e Suécia), polenta (Roménia), guisado (Holanda), batatas fritas (Bélgica), guisado (República Checa), panados (Áustria) e sopa de repolho (Eslováquia).