Estes emigrantes portugueses são a nova sensação do TikTok

Uma equipa de trabalhadores portugueses emigrados na Suíça está a causar furor nas redes sociais com as suas animadas coreografias durante as pausas laborais.

O TikTok é a plataforma de eleição de Hélder Fernandes, de 28 anos, Bernardino Catalão, 52, e ainda Miguel Souto, de 41.

Os três colegas decidiram acabar com os “tempos mortos” durante o trabalho e transformaram o pátio da empresa rodoviária e de engenharia civil Gubler AG, em Wald, Zurique, numa pista de dança.

Veja, em baixo, algumas das proezas desta tripla que está a conquistar a internet.