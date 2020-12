Estes astronautas que vão pisar a Lua em 2024

Nove homens e nove mulheres. Dezoito astronautas. Têm entre 32 e 55 anos e são os escolhidos da NASA para a viagem de regresso à Lua em 2024, no âmbito do programa Artemis, o “irmão gémeo” do programa Apollo. O governo dos Estados Unidos apresentou-os como “os heróis do futuro” e a agência espacial garantiu que “vai haver mais”.

Os 18 astronautas que irão viajar para a Lua sob o programa Artemis foram anunciados na quarta-feira pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, durante um evento na Florida.

O grupo inclui o próximo homem e a primeira mulher a caminhar na superfície lunar, em 2024. Entre os escolhidos estão astronautas experientes que já viajaram para a Estação Espacial Internacional, assim como novos recrutas que nunca voaram no espaço.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.