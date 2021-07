Este verão leve os miúdos ao Sea Life Porto

O maior aquário do norte do país regressa ao verão das famílias portuguesas com uma agenda muito especial, elaborada a pensar em miúdos e graúdos.

A 26 de julho, data em que se celebra o Dia dos Avós, no SEA LIFE Porto têm início atividades, onde a diversão e a aprendizagem caminham de mãos dadas.

A rotina dos dias de verão também tem espaço para a surpresa! Entre 26 de julho e 15 de agosto, o SEA LIFE Porto convida os portugueses a quebrarem a monotonia e a participarem com os mais novos nas várias atividades que o programa de verão oferece, como workshops, contos e muito mais.

O Dia dos Avós (26 de julho) marca o arranque desta nova agenda, com um espaço perfeito para passar tempo de qualidade em conjunto: a Oficina de Monotipias! Aqui, as crianças poderão dar azo à criatividade e celebrar a família de uma forma muito original, ao aprender a fazer um retrato dos familiares, com a ajuda de espelhos. Esta é uma atividade em parceria com a Oficina Josefina, que volta ao SEA LIFE para ensinar a dar vida aos desenhos, ao fazê-los saltar da folha, na Oficina de Pop-ups, no dia 2 de agosto, e retorna para uma divertida Oficina de Carimbos, no dia 9 de agosto.

Este roteiro de sugestões educativas não termina aqui. Se “Há Rio e Mar, Há Lixo para Transformar” é o mote da parceria do aquário com a Lipor, com o objetivo de sensibilizar pequenos e graúdos para o impacto ambiental negativo que os atos individuais do Homem têm na fauna e na flora marinha. Os mais novos aprenderão como agir na conquista de um planeta mais sustentável, nos dias 28 de julho e 3 e 12 de agosto.

Curioso sobre o fascinante universo da ciência? Os jovens entusiastas vão poder vestir a bata do cientista, numa parceria com o Pavilhão da Água. No programa H2OUT, o bichinho da curiosidade vai ser alimentado em sessões experimentais que permitirão conhecer a realidade de um laboratório de investigação científica e o maravilhoso mundo da Água, nos dias 29 de julho e 4 e 10 de agosto.

A imaginação vai ainda ser aguçada pelo Mar de Experiências, que traz a biodiversidade, o seu trabalho e as suas aventuras encantadoras em forma de workshops e contos já nos dias 30 de julho e 5 e 11 de agosto. Os fins-de-semana serão animados pelas já conhecidas mascotes do SEA LIFE Porto, o Alex e o Sharky, que estarão disponíveis para um memorável e divertido “Meet & Greet” com as famílias, no Parque Exterior do aquário.

Para que ninguém perca estas oportunidades, o SEA LIFE Porto aconselha a acompanharem as suas redes sociais, no Facebook e Instagram, e já este fim-de-semana estarem atentos porque será realizado um passatempo cujo vencedor terá direito a um “PASSE FESTIVAL”, válido para visitar o SEA LIFE Porto durante todos os dias deste evento!

Julho

Dia 26 – Oficina de Monotipias – Retrato de Família – 14H até 16H

Dia 27 – Descobertas dos Oceanos – 14H até 16H

Dia 28 – Há Rio e Mar, Há Lixo para Transformar – 10H até 12H

Dia 29 – H2OUT – 14H até 16H

Dia 30 – Lourença e Lourencinhas – 14H até 17H

Dia 21 – Meet & Greet com o Sharky – 11H até 18H

Agosto

Dia 1 – Meet & Greet com o Sharky – 11H até 18H

Dia 2 – Oficina de Pop-Ups – 14H até 16H

Dia 3 – Há Rio e Mar, Há Lixo para Transformar – 14H30 até 16H30

Dia 4 – H2OUT – 14H até 16H

Dia 5 – Biodiversidade e Lixo com História – 14H até 17H

Dia 6 – Criaturas Fantásticas – 10H até 12H

Dia 7 – Meet & Greet com o Alex – 11H até 18H

Dia 8 – Meet & Greet com o Alex – 11H até 18H

Dia 9 – Oficina de Carimbos – 14H até 16H

Dia 10 – H2OUT – 14H até 16H

Dia 11 – Conto um Tesouro na Praia – 14H até 16H

Dia 12 – Há Rio e Mar, Há Lixo para Transformar – 10H até 12H

Dia 13 – Descobertas dos Oceanos – 10H até 12H

Dia 14 – Meet & Greet com o Alex e Sharky – 11H até 18H

Dia 15 – Meet & Greet com o Alex e Sharky – 11H até 18H

Sobre o SEA LIFE Porto

Com 2.200 metros quadrados de área interior e mais 3.500 metros quadrados de parque verde no exterior do edifício dedicado ao visitante, o SEA LIFE Porto é um espaço de cultura, entretenimento e aprendizagem que rapidamente se tornou num ex-líbris da “Invicta”. Além de proporcionar a milhares de visitantes uma experiência única de descoberta das maravilhas do mundo marinho, dispõe de palestras e alimentações gratuitas diárias e distinguiu-se como o primeiro espaço em Portugal com uma pegada de carbono positiva, promovendo sempre a conservação e preservação das espécies e habitats marinhos. O peixe-palhaço, o peixe-dragão, o tubarão-de-pontas-negras, os cavalos-marinhos, a Tartaruga Mariza e a família de Pinguins-de-Humboldt, são apenas algumas das centenas de diferentes espécies marinhas e de água doce que habitam em cada um dos 31 aquários instalados, além do túnel subaquático – o primeiro do Pais e que atravessa mais de 500.000 litros de água.