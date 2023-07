Este verão em Lisboa é no InterContinental

O verão chegou e os dias quentes já pedem sabores mais leves e frescos. Que tal um cocktail com amigos depois do trabalho? Ou brunch em família aos domingos? E se for um almoço ou jantar a qualquer dia da semana?

Até 31 de agosto, o InterContinental Lisbon apresenta um menu que promete deliciar e refrescar todos aqueles que queiram aproveitar os sabores da época.

O menu especial de verão do restaurante Akla oferece, agora, opções como Tártaro de atum patudo dos Açores e Folhado de miso e sésamo para entrada. Já nos pratos principais reinam a Salada de legumes assados no Josper com cremoso de queijo feta, caviar de trufa e nozes macadamias torradas e o Risotto de cogumelos chantereles com filamentos de açafrão e cebolinha caramelizada. Para terminar esta viagem e adoçar o paladar, as propostas são: Red Lady (Biscuit Joconde com framboesas, ananás confiado e sorbet de morango e gengibre) ou Choco-Citrus (entremet com gelado de wasabi e gel de yuzu).

Já aos domingos, o destaque vai para o brunch que inclui agora elementos frescos e tropicais como Bowls com frozen yogurt, Panquecas com ananás grelhado e creme mascarpone ou Waffles com creme de limão e Oreos. As saladas de verão também marcam presença neste menu, onde sobressaem a burrata, a manga e o manjericão. E claro, não podiam faltar os diferentes ovos e as tostas com ricotta e pêssego ou hummus de beterraba, pesto e cogumelos. Além disso, miúdos e graúdos podem também criar as suas próprias panquecas na Live Station com os ingredientes que preferirem. Haverá ainda um espaço dedicado às crianças, onde poderão divertir-se a jogar consola.

Para beber um copo e conhecer diferentes mixologias, há também três cocktails novos para experimentar no bar do InterContinental Lisbon: o Rosemary Peach (Gin Mare, licor pêssego, lima, açúcar, espumante e alecrim), o Bubbly Cherry Nuts (Ginjinha, Frangelico, limão e açúcar) e, sem álcool, o Mango Tonic Garden (sumo de manga-laranja, coentros, lima, açúcar e água tónica mediterrânea).

Mas nada como ter a experiência completa! Até 31 de agosto as reservas em família estão com o valor especial de 220€, por noite, sendo que as crianças não pagam estadia nem refeições e os pais têm ainda a oferta do pequeno-almoço.